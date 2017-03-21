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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Садовий назвав реальну причину затримки траншу від МВФ

20:43, сьогодні 1102 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / 24 Канал

Україна вчасно не отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду через недобросовісну боротьбу з корупцією.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий, коментуючи звинувачення про те, що черговий транш Україна не отримала через блокаду.

Щодо Міжнародного валютного фонду. Оці от забавки з призначенням аудитора для НАБУ, оце є такий сигнальчик для президента, що друже мій, або боротьба з корупцією, або грошей не буде,
– сказав очільник Львова.

Садовий зазначив, що влада хотіла обвести всіх навколо пальця, та у неї не вийшло.

МВФ приймає виважені рішення проводячи серйозні консультації, тому боремося з корупцією – є фінансова підтримка, імітуємо боротьбу з корупцією – немає фінансової підтримки для держави,
– пояснив лідер партії "Самопоміч".

Читайте також: Депутат пояснила, чим загрожують махінації з призначенням аудиторів НАБУ

Нагадаємо, на думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, МВФ відклав виділення Україні нового траншу в мільярд доларів через тиск влади на НАБУ і скандалу з американським інвестором Cargill.

Теги: Україна Політика Самопоміч Андрій Садовий Петро Порошенко МВФ Транш МВФ
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