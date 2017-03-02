Садовий про трагедію на Львівщині: Маємо бути сильними

Громада міста Львова висловила співчуття рідним гірників, які загинули через вибух на шахті "Степова".

Про це повідомили у прес-службі міськради Львова.

Це велика трагедія для Львівщини, для родин, які втратили рідних. Співчуваємо. Маємо бути сильними і маємо бути разом,

– зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Також львів’ян попросили утриматись від святкових заходів, а всі події розважального характеру перенести.

Нагадаємо, 3 березня в Україні оголосили днем жалоби.



2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули.