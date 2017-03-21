Садовий: Проблема зі сміттям Львова вирішується за одну секунду

Міський голова Львова Андрій Садовий запевняє, що питання "сміттєвого колапсу" в місті вирішується за один момент.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

Проблема вирішується за одну секунду – просто розблоковуються полігони і дається можливість вивозити сміття,

– заявив Андрій Садовий.

За його словами, якщо держава вирішить і далі блокувати питання з львівським сміттям, то на неї можна буде подавати позов.

Читайте також: Садовий вказав на цікавий момент у питаннях сміття та підозр від ГПУ

"Якщо держава буде дійсно їх (полігони, – ред.) всіх блокувати і доводитиме до такого сценарію (надзвичайного стану, – ред.), то це називається геноцид українського народу. Тоді нам треба подавати позови проти держави, проти державних чиновників, які не виконують свої прямі функціональні обов’язки", – наголосив мер Львова.

Садовий зазначив, що на сьогодні йому відомо про три справи проти нього.