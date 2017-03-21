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Садовий: Проблема зі сміттям Львова вирішується за одну секунду

20:21, сьогодні 860 Читать новость на русском
Садовий переконаний, що проблему зі сміттям у Львові можна вирішити миттєво
Садовий переконаний, що проблему зі сміттям у Львові можна вирішити миттєво / 24 Канал

Міський голова Львова Андрій Садовий запевняє, що питання "сміттєвого колапсу" в місті вирішується за один момент.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

Проблема вирішується за одну секунду – просто розблоковуються полігони і дається можливість вивозити сміття,
– заявив Андрій Садовий.

За його словами, якщо держава вирішить і далі блокувати питання з львівським сміттям, то на неї можна буде подавати позов.

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"Якщо держава буде дійсно їх (полігони, – ред.) всіх блокувати і доводитиме до такого сценарію (надзвичайного стану, – ред.), то це називається геноцид українського народу. Тоді нам треба подавати позови проти держави, проти державних чиновників, які не виконують свої прямі функціональні обов’язки", – наголосив мер Львова.

Садовий зазначив, що на сьогодні йому відомо про три справи проти нього.

Теги: Україна Політика Андрій Садовий Львів Скандал
Джерело: 24 Канал
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