Садовий розповів, де і за скільки відпочиває зі сім'єю

У соцмережах з'явились фото, як мер Львова Андрій Садовий відпочиває на гірськолижному курорті Кронплатц в Італії.

Фото з відпочинку на півночі Італії, які були зроблені 11 січня, з'явились у спільноті "Варта-1" у Facebook.

Згодом міський голова Львова підтвердив інформацію на своїй офіційній сторінці у соцмережі і розповів деталі відпочинку.

Зокрема, Андрій Садовий зазначив, що відпочиває з сім'єю у тризірковому готелі "Heinz".

Вартість проживання в готелі на 7-х людей зі сніданками та вечерями – 410 євро на добу. Середньомісячний дохід родини за 2016-ий, який буде задекларований, понад 200 тисяч гривень. Відпустку взяв на 4 дні,

– йдеться у дописі.