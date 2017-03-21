Садовий розповів, навіщо його намагаються залякати

Адміністрація Президента України хоче, щоб партія "Самопоміч" у Верховній Раді була "ручною".

Таку думку висловив мер Львова Андрій Садовий в ефірі 24 Каналу.

"Елементарно просто – "Самопоміч" у парламенті має бути ручною. Голосувати, як це потрібно Адміністрації Президента. Тож і всі проблеми знімаються за одну секунду. А як вони звикли – ага є керівник партії, отже треба тиснути на нього, треба створювати йому проблему і примушувати його до зміни позиції. Все дуже просто. Таке в них мислення примітивне", – каже міський голова.

Садовий наголосив, що "Самопоміч" завжди стояла і стоїть на державницьких позиціях, конкретно підтримуючи розвиток держави.

І тут роблять з нас ворогів при тому що є ворог – окупант, який загарбав нашу територію,

– додав він.

Читайте також: Існує загроза введення надзвичайного стану у Львові, – Садовий