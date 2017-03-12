Садовий розповів, про що спілкувався з Порошенком та Аваковим

Міський голова Львова Андрій Садовий в суботу, 11 березня, зустрівся з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Після цього львівському меру надійшла пропозиція зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в його Адміністрації.

Деталі цієї зустріч Андрій Садовий розповів на з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч".

"Я мав розмову з Аваковим. Коли ми були в Авакова, міністр повідомив, що Президент знає про нашу зустріч і запрошує мене на чай. Це було спонтанне запрошення", – розповів Андрій Садовий.

Після цього за участі міністра внутрішніх справ відбулась зустріч Садового з Порошенком.

Ми достатньо довго говорили на різні теми, розмова була дуже непроста. Моє перше питання було про наших вояків, волонтерів, які перебувають у полоні, як їх визволяти. Президент дав своє розуміння, він бачить цей складний процес. Моя позиція проста – якщо треба поміняти на наших хлопців 100-200-300-400-500-600, треба міняти! Треба визволити всіх українців, які опинилися в біді. Президент висловив своє бачення,

– розповів міський голова Львова.

Ще однією з тем була торгова блокада окупованого Донбасу. За словами Садового, кожен з учасників діалогу, окрім Арсена Авакова, висловив своє бачення ситуації та що слід робити.

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