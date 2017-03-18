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Садовий розповів, як Генпрокуратура планує відсторонити його від посади

14:55, сьогодні 1740 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / DT.ua

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що прокуратура до 21 березня оголосить йому підозру. А після цього суд відсторонить його від посади.

Андрій Садовий каже, що таке завдання надійшло від вищих ешелонів влади, які мають "затишні кабінети на вулиці Банковій". Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

"Обласна прокуратура працює в посиленому режимі. Робить усе можливе і неможливе, бо їм дуже важко щось пришити, особливо коли це шиється білими нитками. Поставлено задачу з високих кабінетів, тому вони найближчими днями висуватимуть підозру. І наступним кроком буде звернення до суду про моє відсторонення з посади", – розповів Андрій Садовий.

Міський голова Львова зазначив, що перед тим "планувалося" оголошення підозри після 21 березня, "але щось помінялося".

Про те, що йому готують підозру, мер Львова заявляв і раніше. 16 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Садового можуть відсторонити від посади, якщо йому вручать підозру щодо недбалості зі смертельними випадками. Йдеться про справу загибелі трьох людей на Грибовицькому звалищі, коли на них упали тонни сміття під час гасіння пожежі.

Водночас раніше журналісти оприлюднили "темник" Адміністрації Президента, в якому нардепам фракції БПП пропонують публічно критикувати позицію Андрія Садового щодо блокування торгівлі з окупованими територіями.

Теги: Україна Політика Андрій Садовий ГПУ
Джерело: 24 Канал
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