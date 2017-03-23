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Садовий спростував пропозицію будівництва полігону сміття біля Чорнобиля

10:54, сьогодні 238 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / 24 Канал

Мер Львова Андрій Садовий переконує, що створення резервного сміттєвого полігону у Чорнобилі не є його офіційною позицією, оскільки киянам і місцевій владі самим вирішувати, що робити зі сміттям у столиці у разі надзвичайної ситуації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"22 березня медіа розповсюдили новину "Садовий пропонує зробити резервний полігон ТПВ у Чорнобильській зоні". Уточнення – я дійсно сказав подібне на прес-конференції, але лише як спонтанну реакцію на численні запитання про те, як Львову вийти зі сміттєвої блокади і що буде, якщо подібне станеться в Києві", – наголосив мер Львова.

Також він підкреслив, що це не є офіційною пропозицією.

Я за те, аби навколо Чорнобиля робити заповідник та експериментувати з відновлювальними джерелами енергії. А що саме Києву робити в перспективі з ТПВ – справа киян і київської влади,
– зауважив політик.

Крім того, чиновник підкреслив, що проблема зі сміттям у Львові буде вирішуватися за рахунок будівництва сміттєпереробного комплексу за світовими стандартами.

"Роботу над концепцією та проектними рішеннями уже розпочали за допомогою уряду Франції. Наступного тижня оприлюднюємо детальний план-графік реалізації проекту", – додав Андрій Садовий.

Читайте також: Садовий: Проблема зі сміттям Львова вирішується за одну секунду

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що Андрій Садовий пропонує облаштувати резервний полігон для вивезення твердих побутових відходів в Чорнобильській зоні та навіть готовий співфінансувати таку ініціативу.

Теги: Політика Україна Андрій Садовий Львів Київ Чорнобиль
Джерело: 24 Канал
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