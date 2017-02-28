Садовий застеріг президента та прем’єра від силового розгону блокадників на Донбасі

Міський голова Львова Андрій Садовий застеріг президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана від силового розгону активістів-блокадників на Донбасі.
Про це Садовий написав у Facebook.
Нічого гіршого, ніж силовий конфлікт між українцями поблизу лінії фронту, уявити зараз собі не можливо. А ідея з підсилання "тітушок" до ветеранів АТО могла прийти лише в дуже нездорову голову,
– зазначив очільник Львова.
Також Садовий звернувся до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутись до теми переговорів – публічних, фахових і в інтересах українського народу.
За словами міського голови Львова, такі переговори можливі за відмови зі сторони влади від будь-яких погроз на адресу активістів, а також визнання всіма сторонами низки аксіом:
єдиною темою для переговорів з російською окупаційною адміністрацією на Донбасі може бути лише питання звільнення українських військовополонених;
торгувати з компаніями, які платять данину окупаційній владі, недопустимо;
тримати енергетичну безпеку країни в залежності від окупантів недопустимо.
Якщо ми всі погоджуємось з цими тезами, потрібно приймати Закон про визнання реальності – офіційного статусу непідконтрольних територій як "окупованих" з усіма міжнародно-правовими наслідками. Проект в Раді – справа за депутатами,
– додав він.
На думку Садового, сьогодні цю політику в інтересах держави реалізовують ветерани АТО на коліях Донбасу.
Не тому, що їм персонально не подобається хтось у владі. А тому, що вони на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні принаймні не заробляли,
– підсумував він.
Нагадаємо, 28 лютого відбувся штурм редуту блокади у Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Штурмували блокадників "тітушки".