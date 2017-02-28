Садовий застеріг президента та прем’єра від силового розгону блокадників на Донбасі

Міський голова Львова Андрій Садовий застеріг президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана від силового розгону активістів-блокадників на Донбасі.

Про це Садовий написав у Facebook.

Нічого гіршого, ніж силовий конфлікт між українцями поблизу лінії фронту, уявити зараз собі не можливо. А ідея з підсилання "тітушок" до ветеранів АТО могла прийти лише в дуже нездорову голову,

– зазначив очільник Львова.

Також Садовий звернувся до організаторів блокади та центральної влади з проханням повернутись до теми переговорів – публічних, фахових і в інтересах українського народу.

За словами міського голови Львова, такі переговори можливі за відмови зі сторони влади від будь-яких погроз на адресу активістів, а також визнання всіма сторонами низки аксіом:

єдиною темою для переговорів з російською окупаційною адміністрацією на Донбасі може бути лише питання звільнення українських військовополонених;

торгувати з компаніями, які платять данину окупаційній владі, недопустимо;

тримати енергетичну безпеку країни в залежності від окупантів недопустимо.

Якщо ми всі погоджуємось з цими тезами, потрібно приймати Закон про визнання реальності – офіційного статусу непідконтрольних територій як "окупованих" з усіма міжнародно-правовими наслідками. Проект в Раді – справа за депутатами,

– додав він.

На думку Садового, сьогодні цю політику в інтересах держави реалізовують ветерани АТО на коліях Донбасу.

Не тому, що їм персонально не подобається хтось у владі. А тому, що вони на війні вибороли моральне право, аби вимагати, щоб інші на цій війні принаймні не заробляли,

– підсумував він.

Нагадаємо, 28 лютого відбувся штурм редуту блокади у Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Штурмували блокадників "тітушки".