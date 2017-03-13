Садовий заявив про можливі звинувачення від ГПУ

Мер Львова і голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що Генпрокуратура може офіційно висунути йому підозру у кримінальному злочині.

Таке повідомлення він опублікував на свої сторінці у Facebook.

У чому саме його можуть звинуватити, Садовий не уточнив.

З повідомлення можна зробити висновок, що про ймовірне вручення офіційної підозри мер Львова дізнався під час візиту до Києва.

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Нагадаємо, що в суботу, 11 березня, у столиці Садовий зустрічався з президентом Петром Порошенком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.