Садовий заявив про можливі звинувачення від ГПУ

Мер Львова і голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що Генпрокуратура може офіційно висунути йому підозру у кримінальному злочині.
Таке повідомлення він опублікував на свої сторінці у Facebook.
У чому саме його можуть звинуватити, Садовий не уточнив.
З повідомлення можна зробити висновок, що про ймовірне вручення офіційної підозри мер Львова дізнався під час візиту до Києва.
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Нагадаємо, що в суботу, 11 березня, у столиці Садовий зустрічався з президентом Петром Порошенком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.