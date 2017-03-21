Садовий звернувся до Гройсмана щодо львівського сміття

Мер Львова Андрій Садовий попросив українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана посприяти у вирішенні проблеми з вивозом львівського сміття, допоки не розпочнеться рекультивація наявного полігону та не стартує будівництво нового сміттєпереробного заводу.

Про це він заявив під час робочої наради прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з міськими, селищними та сільськими головами в рамках засідання правління Асоціації міст України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я прошу вас, пане прем'єр-міністре, у продовження нашої вчорашньої розмови прийняти відповідне рішення, щоб Львів отримав допомогу, щоб ми мали можливість до початку рекультивації нормально вивозити відходи", – зауважив мер Львова.

За словами чиновника, він отримав листа від Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів з рекомендаціями закрити школи міста через переповненість майданчиків для збору сміття.

Також очільник міста Лева нагадав, що 17 березня місто підписало угоду з французькою компанією, яка отримала від уряду Франції підтримку для проведення рекультивації наявного сміттєвого полігону.

За словами Садового, французи готові взяти на себе розробку проектної документації для будівництва спільно з Європейським інвестиційним банком заводу з переробки побутових відходів.

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