Саакашвілі готується повернутися в Україну: однопартійці планують зустріч

Партія "Рух нових сил" готується зустріти на кордоні України свого лідера Міхеїла Саакашвілі, позбавленого українського громадянства. Однопартійці також готуються забезпечити Саакашвілі в'їзд в Україну.

Про це заявив член ради партії "Рух нових сил" Давід Сакварелідзе, повідомляє "Укрінформ".

"Ми будемо готуватися до осені. Що найголовніше – будемо зустрічати Міхеїла на кордоні. Ми Міхеїла будь-яким чином заведемо в країну, він зайде з двома ногами, з двома руками", – заявив Сакварелідзе.

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Проте він не уточнив, на якій ділянці українського кордону і коли саме це має відбутися: "Який кордон, і коли – ми будемо вирішувати".

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента України підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі позбавлено українського громадянства. За словами нардепа Антона Геращенка, це трапилося через те, що Саакашвілі надав недостовірні дані, зокрема, що стосувались його судимості у Грузії. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.