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Сакварелідзе різко відповів на заяву Шкіряка про затримання соратників Саакашвілі

23:57, 16 жовтня 1608
Давід Сакварелідзе
Давід Сакварелідзе / Новое Время

Член "Руху нових сил" Давід Сакварелідзе розкритикував та висміяв заяву радника глави МВС Зоряна Шкіряка про затримання при спроб придбати зброю інших членів партії.

Про це свідчить допис на Facebook-сторінці Сакварелідзе.

Раніше Шкіряк повідомив, що напередодні акцій протестів під стінами Верховної Ради, запланованих на 17 жовтня, співробітники СБУ затримали кількох людей з оточення лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі при спробі придбати зброю. За даними Шкіряка, один із затриманих працює заступником керівника служби охорони Сакварелідзе.

Арсене Борисовичу, перед тим, як радники будуть погоджувати з Вами таку маячню, рекомендую Вам перевірити їх на адекватність і психологічну стійкість. Виявляється, в Україні державний переворот можна здійснити за допомогою трьох автоматів Калашникова і одного гранатомета,
– мовиться у повідомленні Сакварелідзе.

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Він додав, що одного із затриманих чоловіків вчора ж і відпустили, "оскільки не змогли прив'язати до свого агента, який і перевозив СБУшну зброю". Політик стверджує, що від затриманого вимагали дати неправдиві свідчення, а обшукавши квартиру Сергія Фесенка, так нічого і не знайшли.

"Хлопці, ви реально дурні, якщо група готує провокацію і стрільбище. Якщо ви всіх знаєте, то чого ж чекаєте? Операція "підстава" в кращих традиціях совка! У влади і її папуг аля Шкіряк повна агонія!", – обурився член "Руху нових сил".

Окрім того, Сакварелідзе зазначив, що не має і ніколи не мав охорони.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Зорян Шкіряк Давід Сакварелідзе
Джерело: 24 Канал
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