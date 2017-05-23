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Сальма Хайєк вразила радикальною зміною іміджу: з’явились фото

23:10, 22 травня 2188 Читать новость на русском
Сальма Хайє змінила імідж
Сальма Хайє змінила імідж / Фото з відкритих джерел

Відома акторка Сальма Хайєк вийшла у світ в дуже незвичному образі.

Зірка з’явилась на гала-вечері Women in Motion Awards в рамках Каннського фестивалю із рожевим волоссям. 50-річна акторка виглядала дуже впевнено та ніщо не могло її вибити із колії.

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Для свого образу вона також обрала казкову сукню від Gucci та чорний елегантний клатч.

Однак наступного дня виявилось, що рожевий колір волосся Хайєк був лише перукою. Адже фотографи впіймали акторку із її натуральним кольором волосся.

Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль
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