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Сам Путин вякнул: "Это военторг", – російський поет присвятив вірш окупації Криму

11:49, сьогодні 932 Читать новость на русском
В Криму дехто думав, що завдяки окупації повернувся на
В Криму дехто думав, що завдяки окупації повернувся на "родіну" / Соцмережі

Російський митець Олександр Бившев, якого російська влада свого часу засудила до виправних робіт за вірші в підтримку України, відзначився новим твором.

Зауважимо, що новий вірш Бившева присвячено третій річниці анексії Криму, пише "Гордон".

Твір публікуємо мовою оригіналу.

Трехлетней годовщине аннексии Крыма посвящается

Признался, наконец, противник Штатов:
"Нам был приказ в те мартовские дни.
Мы с автоматами сгоняли депутатов,
Чтоб руки, падлы, подняли они.

Стояла вся братва в экипировке.
(Сам Путин вякнул: "Это военторг").
Мы падки на бабло, ловкИ и лОвки.
А кто за мир, того отправим в морг.

Центральные российские каналы
Привычно быдлу вешали лапшу.
И смерд крестился в страхе: "Елы-палы!
Я всем доволен здесь и не жужжу.

А что там наверху за нас решили,
Мы примем по привычке "на ура".
Закон извечный – покориться силе,
От правды на Руси не жди добра".

С тех пор ведется: "Разделяй и властвуй!
О, как попы от жизни далеки!.."
И скажет Сатана: "РФ, ну здравствуй!
Ты заслужила – ляжь на угольки!"

Читайте також: "Голос Путіна" визнав, що анексія Криму стала джерелом багатьох труднощів в Росії

Нагадаємо, 16 березня у Криму відсвяткували річницю так званого "референдуму", в результаті якого 18 березня 2014 року Росія анексувала Крим.

Теги: Україна Політика Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна-Росія Історія Література
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