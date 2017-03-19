Сам Путин вякнул: "Это военторг", – російський поет присвятив вірш окупації Криму

Російський митець Олександр Бившев, якого російська влада свого часу засудила до виправних робіт за вірші в підтримку України, відзначився новим твором.
Зауважимо, що новий вірш Бившева присвячено третій річниці анексії Криму, пише "Гордон".
Твір публікуємо мовою оригіналу.
Трехлетней годовщине аннексии Крыма посвящается
Признался, наконец, противник Штатов:
"Нам был приказ в те мартовские дни.
Мы с автоматами сгоняли депутатов,
Чтоб руки, падлы, подняли они.
Стояла вся братва в экипировке.
(Сам Путин вякнул: "Это военторг").
Мы падки на бабло, ловкИ и лОвки.
А кто за мир, того отправим в морг.
Центральные российские каналы
Привычно быдлу вешали лапшу.
И смерд крестился в страхе: "Елы-палы!
Я всем доволен здесь и не жужжу.
А что там наверху за нас решили,
Мы примем по привычке "на ура".
Закон извечный – покориться силе,
От правды на Руси не жди добра".
С тех пор ведется: "Разделяй и властвуй!
О, как попы от жизни далеки!.."
И скажет Сатана: "РФ, ну здравствуй!
Ты заслужила – ляжь на угольки!"
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Нагадаємо, 16 березня у Криму відсвяткували річницю так званого "референдуму", в результаті якого 18 березня 2014 року Росія анексувала Крим.