Сам Путин вякнул: "Это военторг", – російський поет присвятив вірш окупації Криму

Російський митець Олександр Бившев, якого російська влада свого часу засудила до виправних робіт за вірші в підтримку України, відзначився новим твором.

Зауважимо, що новий вірш Бившева присвячено третій річниці анексії Криму, пише "Гордон".

Твір публікуємо мовою оригіналу.

Трехлетней годовщине аннексии Крыма посвящается

Признался, наконец, противник Штатов:

"Нам был приказ в те мартовские дни.

Мы с автоматами сгоняли депутатов,

Чтоб руки, падлы, подняли они.

Стояла вся братва в экипировке.

(Сам Путин вякнул: "Это военторг").

Мы падки на бабло, ловкИ и лОвки.

А кто за мир, того отправим в морг.

Центральные российские каналы

Привычно быдлу вешали лапшу.

И смерд крестился в страхе: "Елы-палы!

Я всем доволен здесь и не жужжу.

А что там наверху за нас решили,

Мы примем по привычке "на ура".

Закон извечный – покориться силе,

От правды на Руси не жди добра".

С тех пор ведется: "Разделяй и властвуй!

О, как попы от жизни далеки!.."

И скажет Сатана: "РФ, ну здравствуй!

Ты заслужила – ляжь на угольки!"

Читайте також: "Голос Путіна" визнав, що анексія Криму стала джерелом багатьох труднощів в Росії

Нагадаємо, 16 березня у Криму відсвяткували річницю так званого "референдуму", в результаті якого 18 березня 2014 року Росія анексувала Крим.