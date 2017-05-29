Саміт G7 показав, що Трамп анулював "Велику сімку", – Die Zeit

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Саміт "Великої Сімки", який завершився 27 травня в італійському місті Таорміна та в якому вперше взяв участь президент США Дональд Трамп, змусив замислитися, чи має цей формат право на існування.
Зустріч глав семи провідних країн світу продемонструвала, що "G7, по суті, більше немає, є лише американці й увесь інший світ", йдеться на сторінках німецької газети Die Zeit.
Учасникам саміту не вдалося дійти згоди з питань торгівлі, клімату, біженців, а заява за підсумками саміту стала "міксом зі стандартних компромісів", йдеться у публікації.
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Тому після саміту G7 необхідно "серйозно подумати над тим, чи може цей формат продовжувати існувати", пише автор статті, пояснюючи, що колись "Сімка" була чимось на зразок світового уряду, проте згодом, коли співвідношення сил змістилося через підйом країн, що розвиваються в Азії і Латинській Америці, G7 поступилася G20.
Нагадаємо, 26-27 травня на Сицилії пройшов саміт "Великої сімки". Лідери G7 під час обговорення порядку денного зустрічі не дійшли згоди щодо питань торгівлі та Росії. Проте глави держав і не виключили можливості введення додаткових санкцій проти РФ через її агресивні дії в Україні.