Саміт "Великої сімки": шестеро проти Трампа

Дональд Трамп продовжує подорожувати Європою на кшталт "слона в порцеляновому генделику": після скандального виступу на саміті НАТО в Брюсселі він не менше оскандалився під час саміту "Великої Сімки" на Сицилії.

Напередодні чергового саміту G7 багато журналістів та політиків висловлювали певні сумніви щодо місця, яке було обране для проведення цього заходу. Справді – чому саме Сицилія? Чому саме цей регіон Італії – мало не найбідніший в цій країні? Цей острів нині – просто хрестоматійний приклад того, що буває, коли уряд не бореться з корупцією, з кумівством, не вкладає гроші в розбудову інфраструктури та не створює умови для інвестицій. З іншого ж боку – можливо, саме тому треба було, аби лідери семи найпотужніших економік світу зібралися саме тут. Аби нагадати собі, як важливо дотримуватись розроблених ними ж правил – тих правил, які нині стали не до вподоби новому американському президентові.

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Trump first!

Щоправда, навряд чи Трамп або бодай хтось інший з цих лідерів мав нагоду побачити всі ті злидні. Від проблем та негараздів повсякденного сицилійського життя їх надійно відгороджували аж цілих сім тисяч охоронців, а містечко Таорміна, в якому проводився саміт, розташоване високо на горі. Туди веде одна вузька дорога та інша, ще вужча – додолу. Є ще фунікулер, але він не працює.

Руїна старовинного грецького театру Таорміни – ласе місце для сотень тисяч туристів: звідси можна насолоджуватися краєвидом острова аж до самого вулкану Етна. Саме він, цей театр, став кулісою для традиційної спільної світлини, яку робили для керівників країн та урядів "Великої сімки" – і кулісою для чергового дипломатичного скандалу "імені Трампа": американський президент, який в Брюселі, пробиваючись наперед, відштовхнув прем’єр-міністра Чоргогорії, тепер знову так заквапився стати перед усіма, що штовхнув уже... канцлерку ФРН Ангелу Меркель. Здається, в нього якісь проблеми з власним "его" – він всюди намагається ствердити свою особу: чи то від невпевненості, а чи то від страху, що хтось його затьмарить. Яке там ще "America first"? "Trump first!" – так буде правильніше...



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І так само, як він завжди біжить фотографуватися поперед усіх, – так і висловлюватися новий американський президент теж бажає першим, а всіх інших тоді вже можна й не слухати. Про що б не йшлося – про світову торгівлю чи про кліматичний захист, про міграційну хвилю чи про протидію світовим загрозам на кшталт "ІД" та Росії – Дональд Трамп все знає краще, тому до інших прислухатися не квапиться.

Подібна поведінка вкрай засмучує партнерів. У тому ж німецькому уряді щодо питання кліматичного захисту ще напередодні зустрічі панував чистісінький розпач.

В нас немає жодної надії домовитися,

– зізнавалися німецькі представники.

І вони цілком мали рацію: шість країн "Великої сімки" зобов'язалися у 2018 році повернутися до так званих "Паризьких угод" – Трамп це відмовився робити. Він ще під час своєї передвиборчої кампанії встиг назвати світове потепління "фейком". Тож колеги офіційно "надали йому час, аби поміркувати про цю можливість". В перекладі з дипломатичної мови – тепер вони чекатимуть, доки рак на горі свисне.

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Насправді, формулювання "шестеро проти Трампа" – трохи неправильне, бо на саміті були присутні ще й лідери Євросоюзу – президент Ради Європи Дональд Туск та очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Ці двоє доклали чимало зусиль, аби якось загасити постійні суперечки та конфлікти, бодай назовні продемонструвати єдність "Сімки" – дарма. Тому що європейські учасники саміту так само, як канадець Джастін Трюдо та його японський колега Сіндзо Абе, дійшли між собою згоди майже в усіх пунктах повістки денної. Новачки – президент Франції Емануель Макрон, прем'єрка Великої Британії Тереза Мей та гостинний хазяїн зустрічі, прем'єр Італії Паоло Джентілоні, також швидко "вписалися в колектив". І лише Дональд Трамп не те, що був проти всіх – ні, просто він "грав сольну партію", не звертаючи ні на кого увагу. Це вже його звичний стиль.

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Скажімо, переговори щодо улюбленої теми Трампа – міграції, є насправді тісно пов'язані з переговорами щодо найгіршої для нього теми – світової торгівлі. Тому що масову міграцію з Африки німці та французи мають намір стримувати розширенням торгових зв'язків з африканськими країнами. Недарма президент Франції Макрон, щойно переїхавши до Єлисейського палацу, здійснив візит спочатку до Берліна, а одразу звідти полетів до Малі. Трамп же, як відомо, вільній світовій торгівлі не довіряє і бажав би її обмежити (тих же німців він встиг назвати "дуже поганими" за те, що ті є лідерами світового експорту). Та ж історія – з Лівією та з багатьма іншими африканськими державами: вони бажали б розвивати свою торгівлю з Європою та Америкою, аби заробляти більше грошей, аби їх громадянам не доводилося жити в злиднях і вони не дивилися б в бік "Європи обітованної", а от Трампові це не до вподоби, в нього – свої резони.

Щоправда, здається, в Таорміні знайшлась принаймні одна тема, з приводу якої і Дональд Трамп, і всі інші учасники все ж таки дійшли згоди. Це – боротьба з міжнародним тероризмам та протидія Росії (так-так – це не дві теми, це – одна й та ж сама). Тут ні в кого ні з ким особливих суперечок не виникло: з терористами боротьбу буде посилено, а Путінові пообіцяли нові санкції, якщо він не забереться геть з Донбасу та не поверне Крим, як належить, Україні.

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Сестра таланту

Тож загалом підсумковий документ саміту G7 цього року вийшов напрочуд коротким – якихось там шість сторінок. Щоправда, загальновідомо, що довжина тексту не є показником його якості, набагато важливішим є сам зміст як такий. Короткий і, як зазначають деякі коментатори, нібито розгублений текст підсумкового комюніке з Таорміни, у першу чергу, позначає нову геополітичну реальність, новий порядок, до якого світ має ще звикнути. В цій реальності більше нічого не є постійним, ні в чому немає певності – навіть у клубі наймогутніших країн світу, які поділяють спільні цінності та інтереси. Якісь, здавалося б, непохитні принципи та константи раптом починають хитатися. Якісь інші, що були вже поховані історією – вигулькують знову на поверхню. І в цьому – "набуток" не самого лише Дональда Трампа. Просто світ вчергове почав змінювати своє обличчя.

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