"Самопоміч" хоче зняти недоторканність з Пашинського
18:24, сьогодні 226 Читать новость на русском
Фракція "Об'єднання "Самопоміч" вимагає зняти недоторканність з нардепа Сергія Пашинського.
За словами парламентарів, слідство стосовно Пашинського не матиме правових наслідків, оскільки він володіє депутатським імунітетом.
Також фракція наполягатиме на ухваленні свого законопроекта щодо обмеження депутатської недоторканності для всіх обранців.
Законопроект, який ми пропонуємо прийняти, значно спростить процедуру зняття депутатської недоторканності і дозволить уникнути політичних маніпуляцій і дійсно зробити нардепів більш відповідальними у своїй діяльності,
– прокоментував народний депутат України Андрій Журжій.
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Джерело: 24 Канал
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