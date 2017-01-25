"Самопоміч" оприлюднила звіт з використання бюджетних коштів

"Самопоміч" першою з парламентських партій оприлюднила звіт за використання бюджетних коштів у 2016 році.

Минулого року парламентські партії вперше отримали можливість фінансувати свою діяльність за рахунок державного бюджету відповідно до Закону "Про запобігання корупції".

"Самопоміч" отримала 24,9 млн гривень у відповідності до результату на парламентських виборах 2014 року а також 19,5 млн гривень за дотримання гендерної квоти серед кандидатів. Використано – 42,6 млн гривень, 1,8 млн – повернуто в бюджет.

"Державне фінансування парламентських партій – це абсолютно новий досвід для України, хоча в Європі це доволі поширена практика. Партії, які здобули підтримку громадян на виборах, отримують таким чином можливість впроваджувати в життя свої партійні програми та не залежати від грошових мішків.

"Самопомочі" дуже непросто бути практично єдиною незалежною від олігархів силою в парламенті і при цьому знаходити кошти на функціонування загальноукраїнської партійної структури. Зараз нам важливо детально прозвітувати за кожну гривню", – пояснив керівник виконкому Об’єднання "Самопоміч" народний депутат Олег Лаврик.

За словами нардепа найбільше партія витратила на фінансування інформаційних кампаній а також випуск власних інформаційних ресурсів (22,7 млн грн), забезпечення поточної діяльності партії (9,1 млн грн), виготовлення промоційної продукції (5,2 млн грн), проведення соціологічних та аналітичних досліджень (2,5 млн грн). "Майже 90% медіа в Україні контролюють олігархи. Після кожного нашого голосування в парламенті, яке їм не подобається, на "Самопоміч" виливають тонни бруду. Ми щодня боремось за те, аби пробитись до своєї аудиторії, донести свою позицію і постійно спростовувати численні фейки, які проти нас тиражують олігархічні ЗМІ", – додав Олег Лаврик.