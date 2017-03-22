Самойлова нікуди не їде! – соцмережі бурхливо відреагували на рішення СБУ

Не встигла речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомити про те, що російській співачці Юлії Самойловій на три роки заборонили в'їзд в Україну, як користувачі соцмереж миттєво відреагували на таке рішення.
Дехто припускає, що до такого кроку СБУ вдалась після затримання у Москві українського журналіста.
Деякі користувачі вже припускають, чим далі займатиметься Юлія Самойлова.
Обережно! Чорний гумор!
Нагадаємо, 22 березня Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд представниці від Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій. У червні 2015-го вона незаконно перетнула кордон України і виступала з концертом в окупованому Криму.
У Росії відреагували на таке рішення гучними заявами.
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