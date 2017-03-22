Самойлова нікуди не їде! – соцмережі бурхливо відреагували на рішення СБУ

Самойлова нікуди не їде / Фото із соцмереж

Не встигла речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомити про те, що російській співачці Юлії Самойловій на три роки заборонили в'їзд в Україну, як користувачі соцмереж миттєво відреагували на таке рішення.