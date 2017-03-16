Самойлова розповіла, як потрапила на відбір Євробачення і чи вже спілкувалась з СБУ

Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017, заявила, що співробітники Служби безпеки України їй не дзвонили.

Про це вона розповіла у інтерв'ю виданню "Медуза".

Російська співачка підтвердила інформацію про те, що виступала в анексованому Криму і додала, що їй ніхто не дзвонив щодо цього виступу і нічого не питав.

"Так, цілком вірно. Я виступала у Керчі – так само, як і в будь-якому іншому місті, адже я вже багато де співала. Не пам'ятаю точно, що це був за концерт. По-моєму, на якусь спортивну тему. Звичайний концерт, все було у порядку, не знаю, чому так всіх зачепило це взагалі", – прокоментувала свій виступ Самойлова.

Юлія зазначила, що не знала про те, що її поїздка до Криму є порушенням законодавства України.

Я їхала туди так само, як в будь-яке інше місто. Чисто заспівати, порадувати людей, зарядитися новими емоціями. Може, якось мені скажуть: "Ой, навіщо ти їздила до Пермі, ти така погана!". Я не знаю, це якось все дуже дивно. Це не вкладається у мене в голові,

– підкреслила вона.

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Самойлова розповіла, що вона не зголошувалась на участь у Євробаченні від Росії – таку пропозицію їй зробив "Перший канал", далі кандидатуру Юлії затвердили за результатами внутрішнього конкурсного відбору. Також дівчина не причетна до вибору пісні.

Мені показали пісню, і я її почала потихеньку розбирати з педагогом з англійської,

– сказала співачка.

Нагадаємо, як стало відомо, Юлія Самойлова виступала в анексованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою. Як правило, усі російські культурні діячі, які підтримали анексію Криму, внесені у "чорний список" Мінкульту і їм заборонений в'їзд в Україну.



Міністр закордонних справ Клімкін гостро відреагував на вибір Росії.



Сама російська співачка не вбачає жодних проблем у своєму виступі в українській столиці.