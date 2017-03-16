01:54
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 22:00: Люди в камуфляжі у сесійній залі парламенту
Випуск новин
01:50, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Самойлова розповіла, як потрапила на відбір Євробачення і чи вже спілкувалась з СБУ

01:25, сьогодні 206 Читать новость на русском
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017 / spletnik.ru

Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на Євробаченні-2017, заявила, що співробітники Служби безпеки України їй не дзвонили.

Про це вона розповіла у інтерв'ю виданню "Медуза".

Російська співачка підтвердила інформацію про те, що виступала в анексованому Криму і додала, що їй ніхто не дзвонив щодо цього виступу і нічого не питав.

"Так, цілком вірно. Я виступала у Керчі – так само, як і в будь-якому іншому місті, адже я вже багато де співала. Не пам'ятаю точно, що це був за концерт. По-моєму, на якусь спортивну тему. Звичайний концерт, все було у порядку, не знаю, чому так всіх зачепило це взагалі", – прокоментувала свій виступ Самойлова.

Юлія зазначила, що не знала про те, що її поїздка до Криму є порушенням законодавства України.

Я їхала туди так само, як в будь-яке інше місто. Чисто заспівати, порадувати людей, зарядитися новими емоціями. Може, якось мені скажуть: "Ой, навіщо ти їздила до Пермі, ти така погана!". Я не знаю, це якось все дуже дивно. Це не вкладається у мене в голові,
– підкреслила вона.

Читайте також: Організатори Євробачення дозволили Україні заборонити в'їзд росіянці Самойловій

Самойлова розповіла, що вона не зголошувалась на участь у Євробаченні від Росії – таку пропозицію їй зробив "Перший канал", далі кандидатуру Юлії затвердили за результатами внутрішнього конкурсного відбору. Також дівчина не причетна до вибору пісні.

Мені показали пісню, і я її почала потихеньку розбирати з педагогом з англійської,
– сказала співачка.

Нагадаємо, як стало відомо, Юлія Самойлова виступала в анексованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою. Як правило, усі російські культурні діячі, які підтримали анексію Криму, внесені у "чорний список" Мінкульту і їм заборонений в'їзд в Україну.

Міністр закордонних справ Клімкін гостро відреагував на вибір Росії.

Сама російська співачка не вбачає жодних проблем у своєму виступі в українській столиці.

Теги: СБУ Юлія Самойлова Євробачення-2017 Євробачення Новини Росії Анексія Криму LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 15 березня: офіційна блокада Донбасу та зрив засідання Ради
15 березня, 22:04 Головні новини 15 березня: офіційна блокада Донбасу та зрив засідання Ради
686
Постись как Иисус
15 березня, 22:02 Постись как Иисус
Євген Клопотенко 759
Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк
15 березня, 21:37 Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк
Дмитро Бобрицький 3534
15 березня, 20:05 "Замурували": чому в Україні досі діють російські банки
Інна Жолобович 1038
Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево
15 березня, 19:00 Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево
Анна Косинська 2334
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук