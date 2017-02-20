Санаторії позакривали. За України у нас робота була, – жителі Криму

В окупованому Росією Сімеїзі місцеві жителі вирізають на дрова селищний парк. Відтак, між жителями селища виник конфлікт на цій основі.

Відеозапис інциденту з'явився на Youtube.

На відео робочі, які заготовляють дрова в громадському місці, запевняють, що роблять це з дозволу "селищної ради", але перехожі засумнівалися в існуванні такого дозволу і намагаються зупинити вирубування.

Приїхав хр*н зна звідки! Таких, як ви, знаєте скільки приїхало? Санаторії всі, бл*ть, позакривали! Ми за України працювали. Ми роботу мали, а ви що зробили? Ще приїхав мені тут командувати,

– заявив один з учасників конфлікту.

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Судячи з відеозапису, зрізані і розпиляні дерева із селищного парку продаються як дрова недалеко від місця вирубки.

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