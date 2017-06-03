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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Санкції допомогли Росії "включити мізки", але потрібно з цим закінчувати, – Путін

09:36, сьогодні 790 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін заявив, що санкції Заходу проти Федерації допомогли державі структурно змінити економіку.

Про це він сказав під час пленарного засідання у рамках Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає "Газета.ru".

Путін стверджує, що замість торгівлі нафтою і газом санкції підштовхнули до структурних змін російської економіки.

"Звичайно, нічого хорошого немає, але сказати, що це смертельно... Це як ось канцлер Австрії говорив, пригадуючи Марка Твена: "Чутки про мою смерть сильно перебільшені". Так ось і з приводу санкцій можна сказати. Але краще б, звичайно, цього не було, і потрібно з цим закінчувати", – заявив глава Кремля Володимир Путін.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США запроваджує міжнародний пакет санкцій. Зокрема, він торкнеться і російських підприємств та фізичних осіб.

Теги: Новини Росії Політика Володимир Путін Санкції
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