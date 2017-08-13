Санкції на Росію накладені так, що почався зворотний відлік режиму Путіна, – експерт

Санкції, накладені на Росіє Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки мають такий характер, що стануть причиною кінця режиму російського лідера Володимира Путіна. В Росії великий запас міцності, проте санкції знищують низку перспектив країни.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив військовий експерт Олексій Арестович.

"Санкції накладені такі й так, що почався зворотний відлік режиму Путіна. Ці санкції спрямовані не на те, щоб показати Росії, що її дії неприйнятні, що треба повертатися до клубу цивілізованих держав, а саме спрямовані прямо на те, щоб знести режим Путіна. Це не попередження, а наступ з боку Сполучених Штатів – це дуже хороша для нас новина. Вони валять путінський режим і його вплив на Європу", – пояснив експерт.

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Він також додав, що США б'ють по Росії цими санкціями, "щоб обвалити основне джерело доходу путінського режиму – поставки енергоносіїв до Європи".

"Друга мета санкцій – зламати вічний механізм корупції європейських економічних і політичних лідерів, пов'язаний із угодами з Росією. Це удар по сформованому порядку в Європі. Це важливе геополітичне рішення", – відзначив Арестович.

Водночас експерт заявив, що "запас міцності у Росії набагато більший, ніж ми звикли собі уявляти".

Звичайні люди не розуміють всього механізму роботи санкцій. Санкції не вбивають російський холодильник прямо зараз, хоча в значній мірі вже вбивають, а спрямовані на те, щоб через 10 років Росія назавжди програла цивілізаційну гонку Заходу, який до того часу перейде на 6-ий технологічний устрій. Це те саме, що порівнювати станцію на Місяці та паровоз Черепанових з 19-го століття,

– пояснив Арестович.

Хоча, за його словами, формально для російського обивателя нічого не відбувається. Як приклад експерт навів російського менеджера, який може "придбати Ford Focus і через родичів в Україні дістати собі сир з пліснявою, який не розчавлений бульдозером, та й iPhone може купити".

"Він навіть до Туреччини може з'їздити. Йому добре, але Росії, як соціосистемі, вже дуже недобре – вбиваються її майбутні перспективи. Наприклад, до 2040 року Росія могла б здійснити технологічний стрибок і перетворитися на високотехнологічну державу майбутнього, але не зможе, бо санкції спрямовані на знищення цих перспектив", – переконаний експерт.

"Санкції – це така стамеска, яка відділяє путінський режим від Росії. Таким чином Захід говорить: "Росія – гут, а путінський режим – не гут". Поки самі росіяни не зрозуміють, що існування путінського режиму вбиває будь-яку їхню цивілізаційну перспективу", – наголосив Арестович.