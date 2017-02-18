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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Санкції проти Росії зберігатимуться, поки не закінчиться її агресія, – МЗС Великобританії

02:35, сьогодні 320 Читать новость на русском
Боріс Джонсон
Боріс Джонсон / Getty Images

Світова спільнота має захистити стабільність тих правил, які існували протягом останніх 70 років.

Таку заяву зробив державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Боріс Джонсон під час дискусії на тему: "Майбутнє Заходу: занепад чи піднесення", яка відбулась в рамках 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.

"Ми всі зараз спостерігаємо за трагедією в Авдіївці та в Україні. Велика Британія на всі 100% вас підтримує. Ми підтримуємо право українців захищати суверенітет своєї країни", – зауважив посадовець.

За його словами, слід захистити ту систему, яку було створено.

Якщо люди будуть перетинати "червону лінію" сучасного світового порядку, коли одна країна анексує території іншої країни, то наша реакція завжди буде – запровадження санкцій до того часу, поки ця агресія не закінчиться. Тому нам треба захистити стабільність тих правил, які існували протягом останніх 70 років,
– наголосив Джонсон.

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Теги: Політика Війна на Донбасі Мюнхенська конференція з безпеки Санкції Новини Росії Україна-Росія Великобританія
Джерело: 24 Канал
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