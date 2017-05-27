Сара Джесіка Паркер випустила свою версію спортивного взуття: з’явились фото

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Відома акторка та виконавиця ролі Керрі Бредшоу Сара Джесіка Паркер випустила свою версію кросівок.
Іменний бренд акторки SJP by Sarah Jessica Parker випустив спортивне взуття. Однак кросівками це взуття називає лише сама Паркер.
На вигляд таке взуття нічим не відрізняється від звичайних балеток із шаленою кількістю камінців.
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За словами бренду, таке взуття – ідеальна модель для тих, хто не мислить свого життя без елегантної пари туфель і не готовий йти на великі компроміси з комфортом.
"Кросівки" від SJP by Sarah Jessica Parker
Зазначимо, що взуттєвий бренд Паркер зараз на піку популярності. І схоже, такі кросівки сподобалися би навіть Керрі Бредшоу зі знаменитого серіалу.