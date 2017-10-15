Саркастичні новини від Щура: Гройсманів "закон дотримання законів". У Кривому Розі дали воду

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – прем'єр-міністр Гройсман пропонує ввести закон для правоохоронців, який би зобов'язував їх дотримуватись законів. Але жителі Кривого Рогу не оцінили цього чуда.

Також у випуску: В Україні дозволили полювати на лосів попри відповідний мораторій. Володимир Гройсман запропонував законопроект "нової обіцянки". Родина Тимошенко отримувала прибуток від мережі ломбардів. У всесвітній день перевірки інформації журналісти програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" вирішили перевірити українців на стійкість до "фейків". Детективи НАБУ затримали Ігоря Павловського за розкрадання 150 мільйонів гривень. Гість студії: гурт YUKO.