Саркастичні новини від Щура: Гройсманів "закон дотримання законів". У Кривому Розі дали воду
22:46, 15 жовтня 275 Читать новость на русском
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У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – прем'єр-міністр Гройсман пропонує ввести закон для правоохоронців, який би зобов'язував їх дотримуватись законів. Але жителі Кривого Рогу не оцінили цього чуда.
Також у випуску:
В Україні дозволили полювати на лосів попри відповідний мораторій.
Володимир Гройсман запропонував законопроект "нової обіцянки".
Родина Тимошенко отримувала прибуток від мережі ломбардів.
У всесвітній день перевірки інформації журналісти програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" вирішили перевірити українців на стійкість до "фейків".
Детективи НАБУ затримали Ігоря Павловського за розкрадання 150 мільйонів гривень.
Гість студії: гурт YUKO.
Джерело: 24 Канал
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