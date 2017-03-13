Саудівська Аравія планує депортувати 20% населення країни

Влада Саудівської Аравії має намір депортувати 20% свого населення – близько 5 мільйонів нелегальних мігрантів.

Відповідна ідея обговорюється в Консультативній асамблеї країни, пише "РИА Новости". Зазначено, що ця ініціатива виникла у депутата доктора Садка Фаделя, пише "РБК".

Влади Саудівської Аравії боїться, що мігранти зажадають "натуралізувати їх", надавши саудівське підданство. У 2013 році влада Саудівської Аравії зобов'язала нелегальних мігрантів покинути межі країни. Тоді в країні почалися рейди з метою вирахувати приїжджих.

Роботодавцям, які брали на роботу мігрантів, погрожували санкціями. Під загрозу потрапляли й орендодавці, які здавали квартири нелегалам.

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Тоді близько 900 тисяч нелегалів продовжили свої прострочені візи. З країни добровільно виїхало 2,4 тисячі порушників.