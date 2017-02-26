Савченко – феномен для України, – Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук підтримує всі дії, які робить нардеп Надія Савченко, щоправда не ті, які є спрямованими на повалення влади.

Про це він розповів у ефірі одного з українських телеканалів.

"Савченко – феномен для України. По-перше, ми її визволили так, якщо говорити юридично: президент зустрічав, Героя вручав, весь світ слідкував, Європа вимагала повернути Савченко. І тепер дії Савченко, хоча вони і не є дуже іміджевими, але це питання принципове", – наголосив перший український президент.

За словами політика, він підтримує ті кроки льотчиці, які не є акцентованими на повалення влади, оскільки це може мати серйозні для України наслідки.

Ми пережили дві революції: жертви, Небесна сотня, що вже тільки ми не переживали. А простір української культури та інформації наповнюється весь час негативом, негативом і серйозними протистояннями. Ми 25 років воюємо у себе в середині, тепер вже і зовні. І будь-які такі дії є зараз непродуманими, а заклики непередбачені потребами суспільства та України. Сьогодні потреба України одна – зійтися, обговорити та прийняти спільні рішення. Якщо цього не буде, то Україну ми можемо втратити, може початися, скажу таку непопулярну фразу, громадянська війна,

– резюмував Кравчук.

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