Савченко анонсувала прес-конференцію для презентації своєї громадської платформи

Позафракційний нардеп Надія Савченко у понеділок, 26 грудня, під час прес-конференції презентує громадську платформу "Руна".

Про це повідомила депутат у своєму Facebook. Прес-конференція відбудеться у прес-центрі "ЛІГАБізнесІнформ" у понеділок, 26 грудня. "Тема: "Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки". В ході прес — конференці ї буде представлено громадську платформу "РУНА": Рух, Реформи, Революція українського народу", – йдеться у прес-анонсі. На прес-конференції також будуть сотник 26-ої сотні Самооборони Майдану, Отаман ГО "Українське Козацьке Військо" Назар Мухачов та представник експертної групи "Народний суверенітет" Теодор Дяків.

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