Савченко допитали в СБУ щодо замаху на нардепа

СБУ допитала нардепа Надію Савченко і щодо її поїздки до Донецька, і у справі про замах на нардепа Антона Геращенка.

Про це повідомляє "Еспресо" із посиланням на сестру політика Віру Савченко.

СБУ викликала Надію як свідка, вона прийшла на допит 7 березня і поспілкувалася зі слідчими,

– запевнила Віра Савченко.

Вона припустила, що оскільки Надія Савченко була в полоні бойовиків "ЛНР", то може знати тих, хто готував замах на Геращенка.

"Оскільки зараз йде процес щодо Ігоря Плотницького щодо викрадення Надії, то були питання про людину, яка її викрадала, про замах на Антона Геращенка, про візит до окупованого Донецька", – заявила сестра нардепа.

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