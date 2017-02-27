Савченко допитували за статтею "тероризм", – Тандіт

Радник голови СБУ Юрій Тандіт пояснив, чому спецслужба взялася за народного депутата Надію Савченко через її поїздку на окупований Донбас.

Про це він розповів у коментарі 5 Каналу.

"Зараз дуже багато шуму навколо поїздки народного депутата Надії Савченко в супроводі Володимира Рубана до Донецька. В рамках кримінального провадження за статтею "тероризм" опитувалася у тому числі й Надія Савченко. Спілкуючись з представниками незаконних формувань за лінією зіткнення, вона як таємниценосій виносить звідси дуже багато інформації. Вона неуповноважена Україною веде перемовини з терористами, вона робить дуже багато піару" – наголосив радник голови СБУ.

Крім того, представник спецслужби укотре заяву, що льотчицею маніпулюють з боку російських спецслужб.

"Ми бачили, скільки там було російських ЗМІ, як готували цю поїздку і як її підносили. Фактично, це удар по нам усім", – резюмував Тандіт.

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Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко з'їздила у так звану "ДНР". Згодом у СБУ заявили про плани провести допит льотчиці щодо поїздки.