Савченко каже, що не отримувала скарг від родичів полонених

Народний депутат України Надія Савченко запевняє, що не отримувала ніяких скарг від родичів людей із списку, який вона оприлюднила.

Про це вона заявила під час прес-конференції в Празі, передає "Радіо Свобода".

Я ще не отримала жодного дзвінка і жодної скарги від родичів, які б просили мене забрати людину зі списків,

– сказала Савченко.

Нардеп додала, що відреагує на скарги, якщо такі будуть.

Крім того, Савченко відкинула звинувачення в тому, що вона порушила українське законодавство, оприлюднивши імена полонених на Донбасі.

"Насправді ж в українському законодавстві є прописані закони. І я їх не порушувала, я завжди дію відповідно до норм законодавства... Я не публікувала в списках закритих особистих даних. Списки опубліковані досить обережно. Звичайно ж вони невигідні тим структурам влади і тим людям у владі, які б не хотіли реального результату визволення полонених а хотіли би просто і надалі робити на цьому свій політичний піар і отримувати свої бонуси. Якщо в когось до мене будуть серйозні звинувачення, я готова розглядати їх в суді, але ніяк не розглядати їх в жовтій пресі", – сказала вона.

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Нагадаємо, публікація народним депутатом Надією Савченко списку полонених викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Зокрема, серед родичів тих, чиї імена присутні в цьому переліку.