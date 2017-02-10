Савченко можуть вигнати з комітету нацбезпеки разом з опоблоківцем Льовочкіним

Виключення нардепа Надії Савченко з парламентського комітету національної безпеки і оборони може відбутись вже наступного тижня.

Про це повідомив секретар профільного комітету Іван Винник.

Щодо Савченко вже всі регламентні процедурні питання пройдені. Я думаю, що як тільки сесійний зал збереться працювати, обов'язково постанову по Савченко буде внесено і проголосовано в сесійній залі,

– пояснив нардеп.

Вінник припустив, що питання про виключення Надії Савченко з комітету нацбезпеки може відбутись вже наступного тижня за умови, якщо буде затверджено порядок денний парламентської сесії.

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Вінник нагадав, що також зареєстрована постанова про виключення зі складу комітету з національної безпеки і оборони нардепа з "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

Ми дійсно зареєстрували постанову, в тому числі по Льовочкіну,

– підтвердив Вінник.

Нагадаємо, за виключення з комітету національної безпеки і оборони у самому комітеті проголосували ще в середині січня. Надію Савченко звинувачують у державній зраді.