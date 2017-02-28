Савченко на окупованому Донбасі: як добралась, про що говорила та які наслідки це матиме

З терористами не стріляла, Путіна не хвалила, знайшла нових українських бранців. Надія Савченко пояснила, чому їздила до бойовиків. А ще депутатка розповіла – "Мінські домовленості" не працюють, а на окупованих територіях сепаратистів немає.

Уперше після поїздки на окуповані території Надія Савченко розповідає про подробиці. Про візит домовлялася ще в Мінську. Там у грудні вона таємно зустрічалась із ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Побувала в Макіївській колонії. Там бачила українських полонених. Умови їх утримання – звичайні тюремні, ставлення до хлопців – нормальне, почуваються – добре. Хвалиться – знайшла там шістьох бранців, яких не було в "мінському списку" на обмін заручників. Його Савченко переглянула в організаціях, які займаються звільненням полонених.

Центр "Патріот" підозрює цих людей у співпраці з терористами.

Наша організація займається пошуком військових злочинців та їх поплічників. Двоє людей, які там знаходяться – це люди, які надають допомогу "ДНР". 4 людини з цього списку – це ті люди, про яких взагалі ніхто нічого не знає – ні волонтери, ні держава Україна, ніхто,

– розповів координатор Центру зі звільнення заручників "Патріот" Олег Котенко.

Савченко це навіть коментувати не хоче.

"Для мене кожна людина, жива, якщо вона українець і сидить там, значить її треба визволятись, а потім розбиратись", – переконана депутатка.

Служба безпеки України про візит Савченко довідалась тільки постфактум. Тепер її запрошують на розмову.

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З цього ж приводу спецслужба вже опитала керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Він їздив на окуповані території разом із Савченко. Дію його перепустки на непідконтрольні території вже тимчасово припинили. Бо в заявці на перетин лінії розмежування він написав, що їде в ОРДЛО дивитися за квартирою тещі.

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Обмежити Савченко у діях щодо Донбасу пропонує заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Чиновник упевнений - Кремль використовує вчинки колишньої бранки на свою користь.

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