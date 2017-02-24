Савченко написала відкритого листа лідерам "Нормандської четвірки"

Народний депутат і українська льотчиця Надія Савченко звернулась до лідер країн "Нормандської четвірки" із закликом посприяти пришвидшенню процесу звільнення українських заручників.
Про це українська льотчиця написала на свої сторінці у Facebook.
Шановні лідери країн (Україна, Франція, Німеччина та Російська Федерація) , що підписали комплекс заходів щодо виконання Мінських Угод, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого у форматі "Нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, звертаюсь до вас з проханням терміново прискорити звільнення українських військовополонених, що перебувають на окремих (окупованих) територіях Донецької та Луганської області в т.зв. "ДНР" та "ЛНР",
– наголосила політик.
Вона також підкреслила, що зараз перебуває у Донецьку з гуманітарною місією, основна мета якої відвідання українських військовополонених і передачі їм гуманітарної допомоги.
Стан здоров'я багатьох з них є важким та потребує негайної та кваліфікованої медичної допомоги, життя деяких з них є під загрозою. Тому звертаюсь до Вас із проханням негайно пришвидшити процес обміну військовополонених в рамках Мінської Угоди, що було Вами підписано, адже зараз вкрай необхідно врятувати людські життя полонених та повернути їх сім'ям. Сподіваюсь на Вашу швидку реакцію на цей лист,
– резюмувала Савченко.
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Нагадаємо, 24 лютого низка сепаратистських ЗМІ повідомила, що українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".
Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.