Савченко написала відкритого листа лідерам "Нормандської четвірки"

Народний депутат і українська льотчиця Надія Савченко звернулась до лідер країн "Нормандської четвірки" із закликом посприяти пришвидшенню процесу звільнення українських заручників.

Про це українська льотчиця написала на свої сторінці у Facebook.

Шановні лідери країн (Україна, Франція, Німеччина та Російська Федерація) , що підписали комплекс заходів щодо виконання Мінських Угод, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого у форматі "Нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, звертаюсь до вас з проханням терміново прискорити звільнення українських військовополонених, що перебувають на окремих (окупованих) територіях Донецької та Луганської області в т.зв. "ДНР" та "ЛНР",

– наголосила політик.

Вона також підкреслила, що зараз перебуває у Донецьку з гуманітарною місією, основна мета якої відвідання українських військовополонених і передачі їм гуманітарної допомоги.

Стан здоров'я багатьох з них є важким та потребує негайної та кваліфікованої медичної допомоги, життя деяких з них є під загрозою. Тому звертаюсь до Вас із проханням негайно пришвидшити процес обміну військовополонених в рамках Мінської Угоди, що було Вами підписано, адже зараз вкрай необхідно врятувати людські життя полонених та повернути їх сім'ям. Сподіваюсь на Вашу швидку реакцію на цей лист,

– резюмувала Савченко.

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