Савченко назвала свій рецепт перемоги над Росією
Народний депутат Надія Савченко вважає, що заходу та сходу варто сісти за стіл перегорів, як це свого часу зробили радянські солдати та воїни УПА. Крім того, політик підкреслила, що у майбутньому між українцями та росіянами мають бути щонайменше добросусідські взаємини.
Про це вона заявила під час свого виступу у Кіцмані на Буковині.
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"Свого часу Україну історично дуже часто ділила саме російська пропаганда, дуже вдало цим користувалася і радянська пропаганда – коли розповідали, що є Західна та Східна Україна: є "бендерівці" та є совєцькі солдати. Хоча як ті, так і ті захищали свою землю, свій будинок, свою церкву, тобто свою родину та своїх дітей", – підкреслює нардеп.
На її думку, "русккому миру" та російській пропаганді вигідно ділити Україну, тому що тоді Україна буде постійно під тиском і під впливом Росії.
Тільки, коли Україна зрештою забуде, що є дві України, як нам говорять, а Україна насправді є одна, тоді Росія програє. На це треба і робити ставку. Людям варто пояснювати, що не можна повторювати історичних помилок. Армія радянська та армія УПА через 70 років сіли за стіл переговорів. Чи важко їм було це, важко. Я сподіваюся, що сучасна Україна пройде цей шлях скоріше та зрештою з тими самими росіянами колись у нас будуть ніякі не братські, а просто нормальні сусідські взаємини,
– резюмувала політик.