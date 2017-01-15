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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Савченко назвала власні списки полонених некоректними

23:22, 14 січня 1847 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Українські фото

Нардеп Надія Савченко заявила, що опубліковані нею списки полонених є наразі некоректними.

Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

Списки повинні бути доповненими, вони не є на цей момент коректними, так як інформація збиралася протягом 9 місяців, вона в основному вже застаріла. Її потрібно перевіряти і всім світом зібрати це буде набагато легше,
– сказала Савченко.

Нардеп пообіцяла надати запити у відповідні силові структури, щоб здобути інформацію.

На думку Савченко, списки полонених повинні були бути надані всім світовим політикам, і в першу чергу "нормандській четвірці".

Нагадаємо, 10 січня депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР".

В СБУ розкритикували Надію Савченко за цей список, та назвали перелік його "некоректним".

Теги: Україна Надія Савченко
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