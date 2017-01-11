Савченко опублікувала списки російських військових, засуджених в Україні

Народний депутат України Надія Савченко оприлюднила "скоригований", як вона стверджує, список російських військових і росіян, які засуджені в Україні в період 2014-2016 років, а також доповнений список, який нібито "запрошувала українська сторона".

"Скориговані списки, завдяки спільній роботі з вами, за 10 січня 2017. Те, що встигли обробити. Перевіряйте", – написала Савченко у Facebook. За її словами, блакитним кольором виділені прізвища звільнених, червоним – загиблих. Помаранчевий колір – росіяни, яких шукає "ДНР". Жовтий колір – росіяни, яких шукає "ЛНР",

– пояснила депутат. Загалом у списку російських військових і росіян 101 прізвище. З них 6 – звільнені, один загиблий, 42-х шукають бойовики. У списку осіб, який запитує українська сторона – 135 прізвищ. При цьому 14 внесені 10 січня 2017 року. Згідно виділенням, одна людина звільнена, двоє загиблих. Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців.



В СБУ вже розкритикували нардепа за цей список, та назвали перелік "некоректним".

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