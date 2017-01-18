Савченко похизувалась незвичною прикрасою із зони АТО

На сьогоднішнє засідання Комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Надія Савченко прийшла з особливою брошкою.

Фото прикраси на своїй сторінці у соцмережі опублікувала сестра Надії – Віра.

"Таку ювелірну прикрасу подарували в Айдарі на Новий Рік Надії, боєць з позивним Кальмар", – підписала фото Віра Савченко.

Слід зазначити, що під час війни на Донбасі Надія Савченко носила позивний "Куля".

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Нагадаємо, сьогодні Надію Савченко виключили з Комітету з нацбезпеки.



Окрім того, в комітеті ухвалили рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.