Савченко повинна пройти "детектор брехні", – Береза

На думку нардепа Юрія Берези, Надію Савченко потрібно перевірити, чи вона не є завербованою російськими спецслужбами.

Таку думку висловив депутат від фракції "Народний фронт" в ефірі одного з українських телеканалів.

"Я розглядаю Надію Савченко як другий елемент інформаційної війни, яку веде Росія проти України. Держава просто не перестрахувалася від таких елементів. Всі, хто був у полоні, повинні пройти поліграф. Якщо Савченко щира у своїх переконаннях і вчинках, вона повинна пройти поліграф – завербована вона чи ні", – вважає Береза.

За словами політика, якби він поїхав у так звану "ДНР", то, найімовірніше, йому б вже не дали повернутися на території, підконтрольні Україні, на відміну від Савченко.

На секунду уявіть, що Юрій Береза поїхав з візитом у "ДНР". Скажіть, чим це закінчиться для Юрія Берези? Я б ніколи не повернувся до України. Мене б привезли в Росію і возили в клітці від Калінінграда до Петропавлівської Камчатки,

– додав Юрій Береза.

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Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко поїхала у так звану "ДНР", де разом з представниками бойовиків відвідала колонії, в яких утримують українських полонених.