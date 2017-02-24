Савченко пояснила, чому відвідала "ДНР"

Народний депутат Надія Савченко стверджує, що під час поїздки до "ДНР" ризикувала своїм життям.

Про це льотчиця написала на своїй сторінці у Facebook.

Прошу всю Україну підтримати мене, як підтримували мене тоді, коли я була в полоні. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених й довести гуманітарну складову Мінського процесу до фіналу,

– наголосила нардеп

Також льотчиця попросила підтримки в України та світу.

"Мені дуже не легко, але я борюсь!" – підкреслила Надія Савченко.

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