Савченко пояснила, чому відвідала "ДНР"

Народний депутат Надія Савченко стверджує, що під час поїздки до "ДНР" ризикувала своїм життям.
Про це льотчиця написала на своїй сторінці у Facebook.
Прошу всю Україну підтримати мене, як підтримували мене тоді, коли я була в полоні. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених й довести гуманітарну складову Мінського процесу до фіналу,
– наголосила нардеп
Також льотчиця попросила підтримки в України та світу.
"Мені дуже не легко, але я борюсь!" – підкреслила Надія Савченко.
Читайте також: Тимчук оприлюднив свою версію причини візиту Савченко у "ДНР"
Нагадаємо, 24 лютого низка сепаратистських ЗМІ повідомила, що українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".