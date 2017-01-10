Савченко пояснила, яку користь принесе публікація списків заручників

Народний депутат Надія Савченко заявила, що в оприлюдненому нею списку українських заручників, яких утримують бойовики, вказані усі ті неузгодження, які постійно оголошувалися після засідань у Мінську, і щодо яких виникало багато неспівпадінь.

Про це нардеп заявила на сьогоднішньому брифінгу.

Я виділила помаранчевим кольором тих людей, які є громадянами Росії, російськими військовими, які приходили вбивати наших людей в Україні. Вони потрапляють до списків від "ДНР", а жовтим – від "ЛНР". Ці люди є обмінним матеріалом, рівноцінним нашим політв'язням, які сидять зараз у Росії – в окупованому Криму,

– наголосила Савченко.

Вона додала, решта людей зі списку є рівноцінним обміном на українців, які перебувають на окупованих бойовиками територіях. Нардеп стверджує, що ці списки є підтвердженими, а люди з них – живі.

Є ще список, який я недоопрацювала і не можу його публікувати, тому що не знаю, наскільки відповідним є цей список. Цей список стосується тих, кого розшукують, але незрозуміло – скільки з цих людей можуть реально залишатися живими,

– пояснила Савченко.

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Нардеп зазначила, що ці списки були потрібні й для того, щоб завершити спекуляції. Таким чином жодна зі сторін конфлікту не зможе спекулювати цими списками.

Ці списки потрібно було зробити відкритими, як і весь процес у Мінську,

– вважає Савченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР". Серед них присутнє ім'я головного сепаратиста Донбасу.



У "ДНР" своєю чергою заявили, що пропозиції Савченко обміняти "всіх на всіх" є неприйнятними.