Савченко пригрозила судами народним депутатам

Нардеп Надія Савченко планує боротися шляхом судових позовів з нардепами, які проголосували за її виключення з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Про це Савченко розповіла на брифінгу.

Савченко відповіла на запитання про виключення і прохання народного депутата від БПП Івана Вінника до СБУ перевірити її за фактом "державної зради": "Немає законних підстав, щоб його слова чи мрії стали реальністю. Але якщо депутати будуть діяти таким чином, я буду діяти так само законним способом. Це будуть судові подання проти тих народних депутатів, які борються зі мною".

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.



Окрім того, нардепи проголосували за виключення Савченко з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.