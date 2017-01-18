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Савченко пригрозила судами народним депутатам

19:12, сьогодні 317 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Нардеп Надія Савченко планує боротися шляхом судових позовів з нардепами, які проголосували за її виключення з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Про це Савченко розповіла на брифінгу.

Савченко відповіла на запитання про виключення і прохання народного депутата від БПП Івана Вінника до СБУ перевірити її за фактом "державної зради": "Немає законних підстав, щоб його слова чи мрії стали реальністю. Але якщо депутати будуть діяти таким чином, я буду діяти так само законним способом. Це будуть судові подання проти тих народних депутатів, які борються зі мною".

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.

Окрім того, нардепи проголосували за виключення Савченко з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Теги: Україна Політика Надія Савченко Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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