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Савченко різко прокоментувала затримання ФСБ адвоката Полозова

18:47, сьогодні 795 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Апостроф

За словами нардепа Надії Савченко, у Росiї продовжують чинити беззаконня й порушувати права людини.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Це (беззаконня і порушення прав людини, – 24) спостерігається на прикладi тортур i знущань над 44 українськими полiтв'язнями у кремлівських в'язницях. Це проявляється в залякуваннях росiйською владою, в арештах всiх тих росiян, що пiдтримують Україну та повстають проти путiнського режиму. У РФ 102 в'язня совiстi", – обурюється Надія Савченко.

На думку нардепа, найбiльше "злiсть російської влади" виливається на тих, хто бореться з беззаконням Кремля. Вона також нагадала, як будучи у російській в'язниці, її адвокатам постiйно погрожували. Та попри це вони не залишили свою справу.

Те, що зараз йдуть нападки на Миколу Полозова за захист кримських татар, є жахливим порушення всiх законiв тоталітарною росiйською системою. Всi росiйськi полiтики і їх виконавцi повиннi за це вiдповiдати. Весь цивiлiзований свiт не може залишитися до цього байдужим,
– вважає політик.

Нагадаємо, 25 січня журналіст Антон Наумлюк повідомив, що російського адвоката Миколу Полозова затримали в окупованому Криму та везуть на допит в управління ФСБ РФ.

Після допиту його відпустили.

Теги: Україна Україна-Росія Українці в полоні РФ Надія Савченко ФСБ Меджліс
Джерело: 24 Канал
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