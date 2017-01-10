Савченко розповіла, чому пішла наперекір СБУ щодо публікації списку полонених
Депутат Надія Савченко переконана, що вона мала право публікувати імена осіб, які перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. І спецслужби не могли їй в цьому перешкодити.
На її думку, вона, як народний депутат, має такі повноваження.
Вивчіть вже нарешті, що народний депутат – це особа, якій народ надає найвищу ступінь довіри. Народний депутат має право доступу до всієї державної таємниці найвищого рівня. Ми, народні депутати, не звітуємо перед СБУ,
– переконана Надія Савченко.
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Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР". Серед них присутнє ім'я головного сепаратиста Донбасу. Також бойовики вимагають від української сторони віддати їм "беркутівців", який підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану.
В СБУ вже розкритикували Надію Савченко за цей список, та назвали перелік його "некоректним".
У "ДНР" своєю чергою заявили, що пропозиції Савченко обміняти "всіх на всіх" є неприйнятними.
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