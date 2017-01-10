Савченко розповіла, чому пішла наперекір СБУ щодо публікації списку полонених

Депутат Надія Савченко переконана, що вона мала право публікувати імена осіб, які перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. І спецслужби не могли їй в цьому перешкодити.

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