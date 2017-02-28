Савченко розповіла, до чого підбурювала українських військових на Донбасі

Нардеп Надія Савченко розповіла, про що спілкувалась з українськими військовими на Донбасі та до чого їх закликала.

Про це вона розповіла під час брифінгу журналістам 28 лютого у Києві.

Я їздила в дні Майдану на передову і я не зустрічала хлопців, які б не хотіли розвернути гармату і бахнути по цій "шоколадній" Банковій і по цій декларованій Верховній Раді і я не вважаю, що вони є зрадниками – вони стоять і захищають Україну,

– сказала Надія Савченко.

За її словами, військові часто говорять про те, що їм набридла теперішня влада.

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"Коли вони між боєм і боєм, чи святкуючи день народження з друзями, чи приїжджаючи додому у відпустку говорять зі своїми рідними, що вже пора щось робити з цією владою, бо вже все набридло – то вони праві. В нормальних цивілізованих країнах це називається – гласність, а не зрад,а і я їхню думку повністю розділяю", – наголосила нардеп.

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Тетяна Ричкова з трибуни Верховної Ради заявила, що Надія Савченко підбурювала українських військових на Донбасі покинути свої позиції і "йти на Київ".