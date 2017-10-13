Савченко сповістила, де в Україні найкращі дороги

Народний депутат Надія Савченко переконує, що найкращими дорогами в Україні може похвалитися лише Вінницька область.

Про це вона заявила під час свого виступу у Кіцмані Чернівецької області.

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"Так ось хочу сказати, що поїздивши Україною, побачила, що найкращі дороги поки що – у Вінницькій області. Тобто звідки президент – там і дроги. І так щоразу. Кажуть, що за Януковича, найкращі дороги були на Донбасі", – підкреслила нардеп.

Крім того Савченко наголосила, що на хороші дороги Україна має чекати так довго, як і на хорошу владу, оскільки хорошої влади не буває.