Савченко сповістила, де в Україні найкращі дороги
23:39, 13 жовтня 1041 Читать новость на русском
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Народний депутат Надія Савченко переконує, що найкращими дорогами в Україні може похвалитися лише Вінницька область.
Про це вона заявила під час свого виступу у Кіцмані Чернівецької області.
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"Так ось хочу сказати, що поїздивши Україною, побачила, що найкращі дороги поки що – у Вінницькій області. Тобто звідки президент – там і дроги. І так щоразу. Кажуть, що за Януковича, найкращі дороги були на Донбасі", – підкреслила нардеп.
Крім того Савченко наголосила, що на хороші дороги Україна має чекати так довго, як і на хорошу владу, оскільки хорошої влади не буває.
Джерело: 24 Канал
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