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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Савченко відвідає Чехію

08:32, сьогодні 14647 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Позафракційний народний депутат Надія Савченко протягом поточного тижня завітає до Чехії.

За словами депутата Європейського парламенту від Чехії Павела Свободи, який запросив її до Праги, тут вона планує зустрітися з представниками неурядових організацій та депутатами парламенту, передає "Радіо Свобода".

Також Свобода зазначив, що у Савченко серед чехів є багато прихильників ще з часів її полону в Росії.

"Я знаю, що багато людей у Чехії виступили, щоб підтримати її. Я також брав участь у протестному голодуванні за звільнення Савченко разом із моїми колегами з Європарламенту, де, власне, я і зустрів Надію", – зауважив євродепутат.

Крім того, він додав, що Савченко під час візиту хоче краще познайомитися з Прагою, де політик раніше провела кілька незапланованих годин, коли летіла до Брюсселя.

Також, як сказав Свобода, український депутат висловила зацікавленість зустрітися з низкою особистостей, однак їхні імена він не розкривав.

Зауважимо, що член українського парламенту буде перебувати в Чехії з середи до п’ятниці.

За ці три дні нардеп збирається зустрітися з представниками неурядових організацій, узяти участь у прес-конференції та поговорити з членами чеського парламенту.

До слова, кілька чеських неурядових організацій, серед яких найвідоміша "Людина у скруті", надають гуманітарну допомогу потерпілим унаслідок російської агресії на Донбасі. Чехія також приймає на лікування українських військових, а на відпочинок – дітей із потерпілих регіонів України.

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Теги: Україна Політика Європа Надія Савченко Чехія Європарламент
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