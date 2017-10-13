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Савченко відзначилась заявою щодо необхідності перепису населення

18:41, сьогодні 2346 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / 24 Канал

Народний депутат Надія Савченко закликає українську владу, втому числі і на місцях, провести перепис населення у населених пунктах України, включно з окупованими територіями Криму та Донбасу.

Таку заяву зробила народний депутат України Надія Савченко під час свого виступу у Кіцмані на Буковині.

На її переконання, перепис населення – державна програма, яка є затратною фінансово, по-друге, має бути політична воля щодо нефабрикації та чесного перепису.

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"Що зараз починається, скажімо, в Україні із низів: є люди, які переписують своє населення в селах. Тобто, якщо в селі є хоча б одна молода людина, якій не ліньки це зробити, вона дивиться в інтернеті, де написано, що в такому селі проживає 300 людей, а насправді людей там – 60-80. Відтак, вона переписує статтю у "Вікіпедії", що нас менше", – підкреслює політик.

Таким чином Савченко закликає активістів вказати місцевій владі, що перепис населення є необхідним.

"Нам потрібно знати кількість людей, робочих рук, інвалідів, скільки людей повинні бути на соцзабезпеченні, скільки людей виїхали, тобто нам самим потрібною є ця інформація", – додає народний обранець.

Водночас вона вважає, що перепис населення буде складно провести у Києві, оскільки там наразі проживає дуже багато людей, які є приїжджими та непрописаними в столиці.

"Але нам перш за все потрібно зрозуміти, чи не вимерла Україна у великих мегаполісах. На потрібно зрозуміти, що зараз село собою являє, що являє собою містечко, місто. І це можуть зробити самі люди активісти, які хочуть розуміти, від чого потрібно відштовхуватись", – зауважила Герой України.

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Щодо Донбасу та Криму, то за її словами, перепис населення там людям також є потрібним, оскільки там людям треба зрозуміти, скільки живих залишилося: скільки людей повернуться та скільки не повернуться ніколи.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Анексія Криму Війна на Донбасі статистика
Джерело: 24 Канал
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